دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 3
انتهت
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بريستيج مبونغو 28'
خيسوس إيماز باييستي 31', 89'أفيميكو بولولو 81'
(½ 1-1) (انتهت 1-3)

باتشكا توبولا ضد ياجييلونيا بياليوستوكالنتائج والإحصائيات,