الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
بيتو 11'جيمس تاركوسكي 90' + 8'
أليكسيس ماك اليستير 16'محمد صلاح 73'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

إيفرتون v ليفربولالنتائج والإحصائيات,

;