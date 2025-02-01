الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 0
ن م
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عبدالله دوكوري 1'بيتو 6', 45' + 2'إليمان نداي 90'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

إيفرتون v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,