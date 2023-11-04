كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 1
ن م
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نايجل أتانغانا 17'كريستوفر ماغواير 22', 90' + 4'L. Francillette 38', 53'
مات روبنسون 18'
(ش١ 3-1) (ن م 5-1)

إيستلي v بوريهام وودالنتائج والإحصائيات,