كأس العالم
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3 - 0
ن م
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جوردان هندرسون 38'هاري كين 45' + 3'بوكايو ساكا 57'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

إنجلترا v السنغالالنتائج والإحصائيات,