الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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ماركو أرناوتوفيتش 45' + 1'هاكان تشالهان أوغلو 64'G. Kyriakopoulos 77' (هدف عكسي)
S. Birindelli 32'بالدي دياو كايتا 44'
(ش١ 1-2) (ن م 3-2)

إنتر v مونزاالنتائج والإحصائيات,