الدوري الإيطالي
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2 - 2
انتهت
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يان بيسيك 45' + 2'دينزل دومفريس 79'
بيدرو رودريجيز 72', 90' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 2-2)

إنتر ضد لاتسيوالنتائج والإحصائيات,