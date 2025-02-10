الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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M. Pongracic 28' (هدف عكسي)ماركو أرناوتوفيتش 52'
رولاندو ماندراغورا 44' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

إنتر v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,