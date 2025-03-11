دوري أبطال أوروبا
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2 - 1مجم 4 - 1
ن م
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ماركوس تورام 8'هاكان تشالهان أوغلو 51' (جزاء)
جاكوب مودر 42' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

إنتر v فينوردالنتائج والإحصائيات,