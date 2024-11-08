الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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A. Fawzi 45' + 2' (جزاء)
A. El Sayed 3', 35'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

إنبي v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,