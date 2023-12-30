الدوري المصري الممتاز
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
Ali Fawzi 10'Ahmed Reda 19' (هدف عكسي)Ahmed Amin 44'
(ش١ 3-0) (ن م 3-0)

إنبي v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,