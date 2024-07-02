الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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Ali Fawzi 10', 90' + 16' (جزاء)
Mohamed Salem 38'Ahmed Amin 46' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

إنبي v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,