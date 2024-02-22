الدوري الأوروبي
team-logo
2 - 3مجم 6 - 5
ن م
team-logo
Matheus Silva 102'Nariman Akhundzade 120' + 2'
Roger Fernandes 70'Alvaro Djalo 83'Simon Banza 115' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-2) (و إ 2-3)

إف ك كاراباك v سبورتنج براجاالنتائج والإحصائيات,