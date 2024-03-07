الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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ياسين بينزيا 26'Juninho 45' + 2'
فلوريان فيرتس 70'باتريك شيك 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

إف ك كاراباك v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,