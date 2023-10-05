Conference League
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7 - 1
ن م
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Marcus Ingvartsen 2' (جزاء)Ibrahim Osman 11'Jeppe Tverskov 31'Benjamin Nygren 32', 74'Son 68' (هدف عكسي)Christian Rasmussen 86'
Olivier Verdon 9' (جزاء)
(ش١ 4-1) (ن م 7-1)

إف سي نوردسيايلاند v لودوجوريتس رازجرادالنتائج والإحصائيات,