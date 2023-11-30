Conference League
team-logo
6 - 1
ن م
team-logo
Lucas Hey 21'Daniel Svensson 25'Benjamin Nygren 55', 75', 84'Christian Rasmussen 66'
ميشي باتشوايي 43'
(ش١ 2-1) (ن م 6-1)

إف سي نوردسيايلاند v فنربخشهالنتائج والإحصائيات,