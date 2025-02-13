الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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A. Buksa 38'
برايس مينديز 11' (جزاء)تاكيفوسا كوبو 31'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

إف سي ميديلاند v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,

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