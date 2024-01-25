دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Olivia Schough 13'Mai Kadowaki 82'
Jessica Silva 52'Marie-Yasmine Alidou D'Anjou 57'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

إف سي مالمو v SL Benficaالنتائج والإحصائيات,