دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 2
انتهت
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A. Chiakha 79', 83'
فيليب كيني 26'كريستوف بياتيك 80'
(½ 0-1) (انتهت 2-2)

إف سي كوبنهاجن ضد Istanbul Basaksehirالنتائج والإحصائيات,