دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 2
انتهت
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جوردان لارسون 45' + 1'
توماس كيلر 59'تيم سيرسليبن 85'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

إف سي كوبنهاجن ضد هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,