دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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Lukas Lerager 56'
جمال موسيالا 67'Mathys Tel 83'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

إف سي كوبنهاجن v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,