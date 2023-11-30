الدوري الأوروبي
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2 - 3
ن م
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Cristian Tovar 45' + 3'Jerome Mbekeli 56'
Vaclav Jurecka 19'Christos Zafeiris 78'Muhamed Tijani 90' + 5' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

إف سي شيريف v سلافيا براجالنتائج والإحصائيات,