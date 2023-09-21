الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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Cristian Tovar 57'
Gaby Kiki 45' + 4' (هدف عكسي)روميلو لوكاكو 65'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

إف سي شيريف v روماالنتائج والإحصائيات,