الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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لوسيان أغومي 7'
جوليان ألفاريز 25' (جزاء)بابلو باريوس 90' + 3'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

إشبيلية v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,