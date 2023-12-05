كأس ملك إسبانيا
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3 - 1
ن م
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Jofre Carreras 24', 43'Javier Puado 90' + 6'
Israel Salazar 82'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

إسبانيول v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,