الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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C. Romero 8'A. Veliz 90' + 6'
الفارو غارسيا 4'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

إسبانيول v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,