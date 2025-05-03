دوري أدنوك
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2 - 1
انتهت
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مهدي قائدي 57'دانييل بيسا 77'
P. Kunde 42'
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

إتحاد كلباء ضد دبا الحصنالنتائج والإحصائيات,