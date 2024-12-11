دوري أدنوك
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3 - 3
انتهت
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مهدي قائدي 24'شاهريار موغانلو 54'سامان قدوس 76'
لابا كودجو فودوه 79'ماتيو سانابريا 81', 90' + 5'
(½ 1-0) (انتهت 3-3)

إتحاد كلباء ضد العينالنتائج والإحصائيات,