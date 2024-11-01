دوري أدنوك
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3 - 0
انتهت
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L. Spadacio 7'دانييل بيسا 56' (ضربة جزاء), 75'
(½ 1-0) (انتهت 3-0)

إتحاد كلباء ضد العروبةالنتائج والإحصائيات,