دوري أدنوك
team-logo
2 - 1
انتهت
team-logo
مهدي قائدي 86', 90' + 6'
كايو 82'
(½ 0-0) (انتهت 2-1)

إتحاد كلباء ضد الشارقةالنتائج والإحصائيات,