الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 0
ن م
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ليام ديلاب 12' (جزاء)اوماري هوتشينسون 53'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

إبسويتش تاون v تشيلسيالنتائج والإحصائيات,