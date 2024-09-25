الدوري الأوروبي
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
R. van Bommel 44', 50'T. Parrott 74' (جزاء)
T. Ouma 23'S. Hedlund 53'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

أي زد ألكمار v إيلفسبورجالنتائج والإحصائيات,