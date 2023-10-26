Conference League
team-logo
1 - 4
ن م
team-logo
Ibrahim Sadiq 65'
Leon Bailey 13'يوري تيليمانس 23'أولي واتكينز 51'John McGinn 56'
(ش١ 0-2) (ن م 1-4)

أي زد ألكمار v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,