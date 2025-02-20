دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 1المجموع 3 - 2
انتهت
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برونو فيليب سوزا دا سيلفا 28'جوناثان كريستيان سيلفا 65'
ستيفان يوفيتيتش 60'
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

أي إي بي بافوس ضد أومونيا نيقوسياالنتائج والإحصائيات,