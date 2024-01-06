كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
جيك ريفز 17' (جزاء)
J. Davison 8' (هدف عكسي)A. Tuanzebe 40'J. Taylor 90'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

أي إف سي ويمبلدون v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,