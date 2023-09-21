الدوري الأوروبي
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3 - 3
ن م
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Carlos Forbs 9'ستيفن برغيوس 20'Kenneth Taylor 52'
Jonathan Clauss 23'بيير إيميرك آوباميانج 38', 78'
(ش١ 2-2) (ن م 3-3)

أياكس v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,