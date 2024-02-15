Conference League
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2 - 2
ن م
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Branco van den Boomen 90' + 1' (جزاء)ستيفن برغيوس 90' + 7'
Albert Groenbaek 16', 63'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

أياكس v بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,