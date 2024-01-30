دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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T. Hoekstra 45'Z. Kramzar 84' (هدف عكسي)
E. Bartoli 32'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

أياكس للسيدات v روما للسيداتالنتائج والإحصائيات,