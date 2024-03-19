دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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L. James 19'S. Nuesken 44', 83'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

أياكس للسيدات v تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,