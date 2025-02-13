دوري المؤتمر الأوروبي
team-logo
1 - 1
انتهت
team-logo
W. Semedo 51' (ضربة جزاء)
ميسلاف اورسيتش 84'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

أومونيا نيقوسيا ضد أي إي بي بافوسالنتائج والإحصائيات,