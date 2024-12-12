Conference League
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1 - 4
ن م
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A. Blanco 5'
K. Olaigbe 2', 81'F. Augusto 24'K. Denkey 72'
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

أول ليبليانا v سيركل بروجالنتائج والإحصائيات,