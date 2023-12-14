الدوري الأوروبي
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5 - 2
ن م
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Ayoub El Kaabi 21'دانييل بودنس 40', 42'Panagiotis Retsos 47'يوسف العربي 68'
Ifet Dakovac 48'Aleksandar Cirkovic 61'
(ش١ 3-0) (ن م 5-2)

أولمبياكوس v TSC Backa Topolaالنتائج والإحصائيات,