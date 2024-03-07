Conference League
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1 - 4
ن م
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Ayoub El Kaabi 13'
إيراي زيهاف 4', 30'Ido Shahar 9'دور بيريتز 74'
(ش١ 1-3) (ن م 1-4)

أولمبياكوس v مكابي تل أبيبالنتائج والإحصائيات,