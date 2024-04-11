Conference League
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
كونستانتينوس فورتوينيس 8'ستيفان يوفيتيتش 32'Chiquinho 57'
دوسان تاديتش 68' (جزاء)عرفان قهوجي 74'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

أولمبياكوس v فنربخشهالنتائج والإحصائيات,