الدوري الأوروبي
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2 - 3
ن م
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Ayoub El Kaabi 40', 75'
Roland Sallai 9'فيسنزو جريفو 45' + 7' (جزاء)ماكسيميليان فيليب 86'
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

أولمبياكوس v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,