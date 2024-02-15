دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 0
ن م
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Min-Kyu Joo 37', 45' (جزاء)Young-Woo Seol 61'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

أولسان هيونداي v فيتافوريت كوفوالنتائج والإحصائيات,