الدوري الفرنسي
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2 - 2
ن م
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G. Perrin 31'G. Osho 73'
N. El Aynaoui 22'M. Nzola 45'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

أوكسير v لانسالنتائج والإحصائيات,