الدوري الفرنسي
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4 - 0
ن م
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G. Perrin 27', 39'L. Sinayoko 65' (جزاء)A. Onaiwu 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

أوكسير v رينالنتائج والإحصائيات,