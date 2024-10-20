الدوري الفرنسي
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2 - 1
ن م
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S. Diomande 16'H. Traore 52'
K. Nakamura 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

أوكسير v رايمسالنتائج والإحصائيات,