الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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A. Budimir 39' (جزاء)A. Oroz 60'
A. Moleiro 41'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

أوساسونا v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,